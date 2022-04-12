Україна погодила 9 гумкоридорів на сьогодні: де буде евакуація

На 12 квітня Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні відкриється дев'ять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук в Telegram.
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Бердянськ - Запоріжжя.
Токмак - Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар - Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Сєвєродонецьк - Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ - Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна - Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське - Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне - Бахмут.
Нагадаємо, сьогодні в Луганській та Донецькій областях збільшено кількість евакуаційних залізничних пасажирських рейсів. Додано ще шість поїздів для виїзду жителів Слов'янська, Покровська та Новозолотарівки з міст.
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