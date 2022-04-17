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Україна не збирається віддавати Донбас заради закінчення війни з Росією, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території в східній частині країни заради закінчення війни з Росією. Він додав, що українські військові готові битися з російськими військами на Донбасі в битві, яка може вплинути на хід всієї війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - заявив він.

Зеленський сказав, що в України немає ніяких гарантій, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Донбасі відбили 10 ворожих атак.

Раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про готовність російських окупантів до наступу на Донбасі.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниДонбас