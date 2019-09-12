Україна знизила споживання, збільшила видобуток і транзит газу

Українським споживачам усіх категорій за січень-серпень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 16,7 млрд куб. м газу, що на 8% менше аналогічного показника 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

За даними прес-служби, загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб скоротилося 2% до 2,4 млрд куб. м

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і за станом на 1 вересня 2019 року в порівнянні з минулим роком зросло на 1% до 13,9 млрд куб. м.

Всього за вісім місяців 2019 року в Україну імпортовано 9,6 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 40% аналогічного минулорічного обсягу.

Обсяги транспортування газу по території України з Російської Федерації в європейські країни і Молдову з початку року складають 59,5 млрд куб. м. У порівнянні з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,3 млрд куб. м, або на 2%.

У січні-серпні 2019 року в ПСГ було закачано 9,6 млрд куб. м газу, що більше на 33%, ніж протягом такого ж періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. За станом на 31 серпня 2019 року в ПСГ України зберігається 18,3 млрд куб. м блакитного палива. Це на 25% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2019 рік через зупинку на ремонт двох ниток газопроводу "Північний потік" російський "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або 60 млн куб. м/добу.