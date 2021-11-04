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"Політичний ключ - у Берліні". Україна зможе вступити до НАТО до 2030 року, - посол Мельник

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 10:29
"Політичний ключ - у Берліні". Україна зможе вступити до НАТО до 2030 року, - посол Мельник Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (facebook.com/Антикорупціонери України)
Автор: РБК-Україна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна виконувала показники відповідності стандартам НАТО, тому може розраховувати на вступ до Альянсу в найближчі 10 років. Багато в чому це залежить від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Redaktions Netzwerk Deutschland.

За словами Мельника, Україна за останні роки виконала понад 2 000 контрольних показників, які відповідають євроатлантичним стандартам. Тому вступити до НАТО країна зможе до 2030 року.

Також посол зазначив, що політичний ключ інтеграції України із Заходом знаходиться в Берліні.

"Одна пропозиція в коаліційній угоді нового федерального уряду, в якій Німеччина пообіцяє Україні членство в ЄС та НАТО, стане геополітичним проривом", - наголосив Мельник.

Крім того, він упевнений, що рішення про вступ України до НАТО нічого не коштувало б німецьким платникам податків. Однак натомість це дало б серйозне посилання, яке переважило б усі санкції проти Росії.

"Путін провів червону межу у питанні перспектив вступу України до НАТО та ЄС і Німеччина, схоже, злякавшись сліпо прийняла його позицію. Це скандал. У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Ухвалення України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії", - зазначив український посол.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина запропонувала НАТО створити дайджест реформ в Україні.

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