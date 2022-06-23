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Україна зможе почати контрнаступ через кілька місяців. Британія повинна допомогти, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", - заявив британський прем'єр.

Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Росія перевела її на стадію виснаження. Крім того, він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.

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