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Україна та Словаччина домовилися про реверс газу

Автор: Анастасія Світлевська, Маріанна Присяжнюк

Домовленості досягнуті під час візиту Зеленського до Словаччини

Україна та Словаччина працюють над угодою щодо реверсних поставок газу в Україну. Також є домовленість щодо використання української ГТС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

"Ми узгодили, що в жовтні маємо завершити роботу над технічними питаннями для над імплементації цією угоди. Ми також цінуємо ключову роль Словаччини у питанні реверсних поставок газу в Україну", - сказав він.

За його словами, також домовилися про використання наших транзитних потужностей. "Мова про комбіновані перевезення Азія - Європа", - уточнив він.

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Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" несе серйозні загрози єдності Європи.

"Приємно бачити, що в нас спільна позиція щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" звернулася до словацького оператора Eustream з вимогою запропонувати ринку потужності з імпорту газу. Мова йде про точку "Ужгород/Велки Капушани".

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

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