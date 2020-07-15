Оператор ГТС України вимагає від словацького Eustream потужності для імпорту газу

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Словаччина відмовляється застосовувати європейські норми на кордоні

Компанія "Оператор ГТС України" звернулася до словацького оператора Eustream з вимогою запропонувати ринку потужності з імпорту газу. Мова йде про точку "Ужгород/Велки Капушани".

Про це директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, 20 липня, у відповідності з європейським газовим кодексом CAM NC "Оператор ГТС" планує проведення аукціонів з розподілу річних потужностей, що перериваються, на кордоні Україна - ЄС.

При цьому зі свого боку, оператори ГТС Польщі та Угорщини також добровільно запровадили європейські мережеві кодекси і пропонують ринку річні потужності, що перериваються, на кордоні з Україною, в тому числі потужності по імпорту. Для імпорту в Україну польський оператор пропонує ринку 4,3 млн куб м на добу, а угорський оператор - 82,7 млн кубометрів на добу.

"На жаль, словацький оператор не застосовує європейські правила на кордоні з Україною, тому все ще не запропонував ринку річні потужності для імпорту в Україну на 20/21 газовий рік по точці "Ужгород/Велки Капушани", технічні потужності якої в рази перевищують потужності з іншої точки "Буденци", - повідомив Макогон.

Зі свого боку, "Оператор ГТС" пропонує ринку річні потужності, що перериваються, щодо імпорту в Україну зі Словаччини через пункт "Ужгород/Велки Капушани" у розмірі 60 млн кубометрів на добу на наступний газовий рік (1.10.2020 - 30.09.2021).

Макогон підкреслив, що через недосконалість договору про заснування Енергетичного співтовариства Словаччина формально не має зобов'язання застосовувати загальноєвропейські правила і газові кодекси на кордоні з Україною, що створює значні проблеми для вільної торгівлі і транспортування газу між країнами

"Очевидно, така ситуація явно не відповідає духу і мети створення загальноєвропейського Енергетичного співтовариства. Ми продовжимо переговори зі словацькою стороною з метою пошуку компромісного рішення", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія "Оператор ГТС України" 1 липня 2020 року запустила віртуальну точку на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, в червні компанія "Оператор ГТС України" і оператор ГТС Польщі компанія GAZ-SYSTEM уклали нову угоду про взаємодію, яка передбачає створення віртуальної точки з'єднання на кордоні.