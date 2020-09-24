ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна та Словаччина домовилися про реверс газу

Київ, Четвер 24 вересня 2020 12:02
Україна та Словаччина домовилися про реверс газу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська, Маріанна Присяжнюк

Домовленості досягнуті під час візиту Зеленського до Словаччини

Україна та Словаччина працюють над угодою щодо реверсних поставок газу в Україну. Також є домовленість щодо використання української ГТС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

"Ми узгодили, що в жовтні маємо завершити роботу над технічними питаннями для над імплементації цією угоди. Ми також цінуємо ключову роль Словаччини у питанні реверсних поставок газу в Україну", - сказав він.

За його словами, також домовилися про використання наших транзитних потужностей. "Мова про комбіновані перевезення Азія - Європа", - уточнив він.

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" несе серйозні загрози єдності Європи.

"Приємно бачити, що в нас спільна позиція щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" звернулася до словацького оператора Eustream з вимогою запропонувати ринку потужності з імпорту газу. Мова йде про точку "Ужгород/Велки Капушани".

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Володимир ЗеленськийГТС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся