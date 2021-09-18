Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данилов

Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі. Це заявляє секретар РНБО Олексій Данилов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова".

"Навчання ("Запад-2021" Росії та Білорусі - ред.) там тривають. Ми відслідковуємо, що відбувається в процесі цих навчань. Сьогодні дійсно для нас це виклик, але я можу сказати, у нас починаються власні навчання з країнами НАТО. Ми не відчуваємо себе незахищеними. Чи може початися загострення? В будь-який час, коли Путін прийме рішення", - заявив Олексій Данилов.

У новому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня головна тема ефіру - "Закон про олігархів". Експерти і гості студії, серед яких Олексій Данілов, Денис Малюська, Людмила Денісова, а також Томаш Фіала, Давид Арахамія, Марина Ставнійчук та інші, обговорюють, хто отримає вигоду від закону і кого саме запишуть в олігархи. А також те, якої реакції чекати від Венеційської комісії.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 17 вересня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.



Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.



У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.



Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".



І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.