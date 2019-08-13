Україна сформує нову групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу

Фото: Олександр Данилюк (РБК-України)

Україна може продовжити старий або підписати новий контракт

Новий уряд України сформує групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу після 2019 року, яку очолить міністр енергетики. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк в інтерв'ю "ВВС Україна".

Як зазначив Данилюк, керівник буде відповідати за перемовини щодо підписання або нового, або продовження цього контракту з Росією.

Данилюк нагадав, що Україна отримує щороку біля 3 млрд доларів платежів за послуги з транспортування. "Тому, коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни", - сказав він.

Що стосується ризику припинення транзиту російського газу, то, за словами Данилюка, загроза є, і перше РНБО, скликане президентом Володимиром Зеленським, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. "І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питань енергетичної безпеки", - сказав секретар РНБО.

У той же час Данилюк заявив, що Україна має план "Б" на випадок, якщо домовленості так і не будуть досягнуті. "Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б", - додав він.

Нагадаємо, раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу.

До цього міністр енергетики РФ Олександр Новак запропонував Україні продовжити контракт на транзит газу на нинішніх умовах ще на рік.