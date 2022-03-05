Україна зараз захищає всю Європу, - прем'єр-міністр Польщі

Українці зараз відстоюють не тільки незалежність своєї країни, а й безпеку всієї Європи. Таку заяву зробив Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на РАР .

“Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захиститися. Сьогодні вони захищають не тільки себе. Вони захищають безпеку всієї Європи", - розповів Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що щодня в Україну виїжджають близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно: з ліками, одягом, засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, спальниками, карематами, протипожежним обладнанням, вогнегасниками.

Також Моравецький додав, що дипломатія Польщі продовжить роботу над новими санкціями проти РФ. Прем'єр-міністр назвав це основною зброєю країни проти жорстоких дій Кремля.