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Украина сейчас защищает всю Европу, - премьер-министр Польши

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 13:55
Украина сейчас защищает всю Европу, - премьер-министр Польши Украина сейчас защищает всю Европу, - премьер-министр Польши (Фото: Getty)
Автор: Сергей Сурепин

Украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы. Такое заявление сделал Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РАР.

“Мы помогаем украинцам, чтобы они могли защититься. Сегодня они защищают не только себя. Они защищают безопасность всей Европы”, - рассказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что каждый день в Украину выезжают около 100 грузовиков с разной помощью. Преимущественно: с лекарствами, одеждой, средствами гигиены, продуктами длительного хранения, спальниками, карематами, противопожарным оборудованием, огнетушителями.

Также Моравецкий добавил, что дипломатия Польши продолжит работу над новыми санкциями против РФ. Премьер-министр назвал это основным оружием страны против жестоких действий Кремля.

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