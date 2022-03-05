Украина сейчас защищает всю Европу, - премьер-министр Польши

Украинцы сейчас отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы. Такое заявление сделал Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РАР .

“Мы помогаем украинцам, чтобы они могли защититься. Сегодня они защищают не только себя. Они защищают безопасность всей Европы”, - рассказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что каждый день в Украину выезжают около 100 грузовиков с разной помощью. Преимущественно: с лекарствами, одеждой, средствами гигиены, продуктами длительного хранения, спальниками, карематами, противопожарным оборудованием, огнетушителями.

Также Моравецкий добавил, что дипломатия Польши продолжит работу над новыми санкциями против РФ. Премьер-министр назвал это основным оружием страны против жестоких действий Кремля.