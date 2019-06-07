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Україна і Сербія назвали стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Новини » Спорт    07.06.2019 - 20:41
Україна і Сербія назвали стартові склади на матч відбору до Євро-2020
Фото: збірна України перед грою з Сербією (ffu.ua)

Тренерські штаби визначилися зі списком футболістів

Стали відомі стартові склади збірних України і Сербії матч 3 туру групового етапу відбору на Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Україна: Пятов – Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв – Степаненко, Малиновський – Коноплянка, Зінченко, Циганков – Яремчук.

Запасні: Паньків, Лунін, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, А. Кравець, Бесєдін, Пластун, Швед, Шепелєв, Коваленко.

Сербія: Дмитрович – Коларов, Спайич, Міленкович – Костіч, Максимович, Тадіч, Ляйіч, Гачинович – Прийович, Йович.

Запасні: Райкович, Васильович, Рукавіна, Мілетіч, А. Живкович, А. Мітровіч, С. Мітровіч, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

Нагадаємо, матч обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

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