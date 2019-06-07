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Матч між Україною та Сербією пройде без уболівальників гостей

Новини » Спорт    07.06.2019 - 13:42
Матч між Україною та Сербією пройде без уболівальників гостей
Фото: стадіон "Арена-Львів" (ffu.ua)

Суперники нашої команди залишилися без підтримки

Вболівальники збірної Сербії не будуть присутні на відбірковому матчі до Євро-2020 зі національною командою України, який відбудеться сьогодні, 7 червня, на "Арені Львів". Цю інформацію Українській асоціації футболу підтвердили в Футбольному союзі Сербії.

Квитки з гостьової квоти на цей поєдинок будуть передані учасникам і ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Причини відсутності вболівальників гостей не уточнюються. Однак варто зазначити, що сербські фанати відомі своїми проросійськими поглядами. Також міжнародні футбольні організації часто карають футбольний союз Сербії за різного роду провокації під час матчів.

Напередодні СБУ звернулася до львів'ян з проханням бути більш уважним у ці дні.

 

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Опубліковано Управління Служби безпеки України у Львівській області Четвер, 6 червня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що на поєдинок прибудуть 200 уболівальників гостей.

Станом на ранок 7 червня на матч Україна - Сербія було реалізовано 34,7 тисяч квитків. При цьому "Арена-Львів" може вмістити на своїх трибунах майже 35 тисяч уболівальників.

Нагадаємо, матчі під егідою УЄФА цього тижня почнуться з хвилини мовчання.

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