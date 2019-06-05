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Призначена бригада арбітрів на матч відбору Євро-2020 Україна - Сербія

Новини » Спорт    05.06.2019 - 14:51
Призначена бригада арбітрів на матч відбору Євро-2020 Україна - Сербія
Фото: Антоніо Матеу Лаос (rfef.es)

Поєдинок обслужат іспанські судді

Матч між збірними України та Сербії у відборі на Євро-2020 обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

Асистенти арбітра: По Себріан Девіс і Роберто дель Паломар. Резервним суддею виступить Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

Матч Україна - Сербія відбудеться у Львові в п'ятницю, 7 червня, і почнеться о 21:45.

Наразі команда Андрія Шевченка очолює турнірну таблицю відбіркової групи, маючи в активі 4 очки після двох турів. Сербія зіграла поки 1 матч відбору, розписавши нічию з Португалією (1:1).

Нагадаємо, матчі Ліги націй, європейської кваліфікації на цьому тижні почнуться з хвилини мовчання.
 

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