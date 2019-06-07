Збірна України розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020

Збірна України в третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Матч на "Арена Львів" завершився з рахунком 5:0.

Підопічні Андрія Шевченка застосували високий пресинг у стартові хвилини. Що дозволило на 26 хвилині Циганкову відкрити рахунок, а вже через хвилину він оформив дубль.

Потім Коноплянка на 46 хвилині довів рахунок до розгромного. Через 13 хвилин Яремчук забив перший гол у складі збірної України.

На 75 хвилині Коноплянка оформив дубль і встановив остаточний рахунок.