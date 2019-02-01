Україна сьогодні поверне МВФ майже 90 млн доларів

Всього за рік Україна повинна погасити майже 2 млрд доларів

Украина сегодня, 1 февраля, должна вернуть Международному валютному фонду 63,2 млн SDR (около 88,5 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой график на сайте МВФ.

Следующий крупный платеж запланирован на 5 февраля, когда Украина должна будет вернуть МВФ 257,2 SDR (около 360 млн долларов).

Всего в течение 2019 года Украина планирует т погасить 1,41 млрд SDR (около 1,98 млрд долларов по текущему курсу).

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Стоит отметить, что за 2018 год Украина погасила долги МВФ на 1,49 млрд SDR (около 2,08 млрд долларов по текущему курсу).

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как писало РБК-Украина, пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими процессами. В начале мая - почти сразу после второго тура президентских выборов - правительственным чиновникам нужно погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре - незадолго до парламентских выборов - Кабмину, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ.

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights,SDR) - искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ).