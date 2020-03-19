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У Чернівецьку область з Європи повернулися 1,5, тис. людей

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 11:55
У Чернівецьку область з Європи повернулися 1,5, тис. людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Доручення Чернівецької ОДА виконали всі, за винятком міста Чернівці

На території Чернівецької області знаходиться 1,5 тисячі осіб, які протягом останніх двох тижнів повернулися з країн, де активно поширювався коронавірус. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook.

Осачук зазначив, що доручення Чернівецької ОДА виконали всі, за винятком міста Чернівці.

"Вже в даний час наше доручення виконали всі, за винятком міста Чернівці... Сьогодні ми говоримо про те, що в населених пунктах Чернівецької області зафіксовано 1,5 тисячі людей, які підпадають під вказану категорію", - розповів він.

Нагадаємо, у Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через можливість зараження коронавірусом.

За станом на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні підтверджена в Чернівецькій області - 10 (1 летальний). Також підтверджено захворювання у Житомирській - 1 (летальний), Київській - 2, Донецькій - 1 областях і 2 випадки в Києві.

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