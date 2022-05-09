Україна сьогодні передасть другу частину анкети для членства в ЄС, - Шмигаль

У понеділок, 9 травня, Україна передасть ЄС відповіді на другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

За його словами, під час діалогу також вдалося торкнулися питання розблокування українських морських портів і посилення санкційного тиску на Росію.

"Сьогодні Україна передасть ЄС відповіді на другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялось раніше, Україна вже підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії.

Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.

За даними ЗМІ, ЄС планує ще у травні надати Україні висновок на другу частину анкети щодо членства.

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