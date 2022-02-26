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Україна збила російський винищувач в акваторії Чорного моря

Автор: Артем Горовенко

На третій день війни Росії проти України збили ще один російський винищувач. Цього разу над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних сил Збройних сил України знищено російський винищувач Су-30М", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що місто готується до кругової оборони. За його словами, до Миколаєва вже прорвалися 12 танків.

Також повідомлялося, що окупанти планують хімічну атаку у Донецьку, роздають протигази.

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