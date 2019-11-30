Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником Штабу оборони Збройних сил країни Даніелем Петреску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що українська делегація на чолі з Хомчак 30 листопада зробила офіційний візит до Румунії.

"У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу по ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.

Відзначимо, що Хомчак вперше на двосторонньому рівні здійснив візит за кордон.

Нагадаємо, політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що в Чорноморському регіоні безпеку може відновиться тільки після деокупацію Криму.