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Україна та Росія провели обмін полоненими: скількох повернули додому

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Україна, Субота 18 червня 2022 17:49
Україна та Росія провели обмін полоненими: скількох повернули додому Фото: Україна та Росія провели обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулися п'ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, які незаконно утримувалися окупаційними військами", - сказано в повідомленні ГУР.

Наголошується, що троє мирних людей потрапили в полон під час окупації російськими військами Гостомелю Київської області.

Окрім обміну полоненими, ГУР вдалося повернути тіло загиблого українського військового.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 червня 2022 року пройшов обмін полоненими з Росією за формулою "4 на 5".

Також ми писали, що внаслідок 11-го обміну полоненими додому повернувся голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко.

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Главное управление разведки Обмін полоненими Війна Росії проти України
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