Україна та Росія здійснили черговий обмін тілами: що відомо

У вівторок, 21 червня, у Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців між Україною та Росією. Українська сторона повернула тіла 35 своїх захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, це вже третій обмін тілами між Україною та Росією від початку війни. До цього боку провели обмін тілами 160 на 160. Також Україна повернула ще 64 загиблих захисників "Азовсталі".

Крім того, Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у російських солдатів.

Також Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.

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