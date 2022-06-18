Україна та Росія провели обмін полоненими: скількох повернули додому

"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулися п'ятеро громадян України. Всі звільнені - цивільні особи, які незаконно утримувалися окупаційними військами", - сказано в повідомленні ГУР.

Наголошується, що троє мирних людей потрапили в полон під час окупації російськими військами Гостомелю Київської області.

Окрім обміну полоненими, ГУР вдалося повернути тіло загиблого українського військового.