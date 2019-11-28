Україна і Росія провели двосторонні газові переговори

Двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією відбулися в четвер, 28 листопада, у Відні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, у консультаціях брали участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператора газотранспортної системи України", міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

"Сторони обговорили російсько-українська співпраця в газовій сфері - урегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої купівлі російського газу для споживачів України", - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо вирішення поставлених перед ними питань.

Крім того, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації співпраці в двосторонньому форматі в найближчі дні.

Нагадаємо, виконавчий директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу по території України без нового контракту з "Газпромом" припиниться 1 січня 2020 року.

До цього "Нафтогаз" назвав дедлайн для транзитного контракту з "Газпромом". За словами Вітренко, крайнім строком є 13 грудня, оскільки згідно з європейськими правилами контракт необхідно укладати завчасно, щоб забронювати довгострокові потужності.