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Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. Звільнили 30 осіб

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

Україна і Росія сьогодні, 14 квітня, провели четвертий обмін полоненими. В результаті обміну повертаються 22 військовослужбовців і 8 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо обміну 169 військовослужбовців Національної гвардії, яких захопила російська армія під час окупації Чорнобильської АЕС.

А президент Володимир Зеленський пропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців у російському полоні.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України