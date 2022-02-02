Україна могла втратити право виступу під нашим стягом – міністр

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв’ю розповів, як могли покарати Україну через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Tribuna.com .

За словами Гутцайта, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) могла позбавити Україну права виступати з власним прапором та замість гімну України мала б лунати інша мелодія. Проте міністерство молоді та спорту допомогло WADA провести розлідування та надало всі необхідні документи, щоб уникнути покарання.

"Якби комісія WADA знайшла більше порушень, нас могли дискваліфікувати як Росію" - заявив міністр.

Що відомо про порушення Україною антидопінгових правил

В жовтні 2021 року WADA опублікувало звіт про порушення Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ) міжнародних стандартів тестування та розслідування.

Розслідування під назвою "Операція Геркулес" було розпочато у 2019 році. Було виявлено докази, що з 2012 року НАДЦУ проводив необгрунтований завчасний збір проб, організовуючи тестування спортсменів за попереднім повідомленням.

"Є переконливі докази того, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їх тренерами, щоб попросити їх з'явитися до центру наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать, що НАДЦУ часто переймає цю практику перед важливими міжнародними змаганнями", – сказав директор WADA Гюнтер Янгер.

Також наголошується, що "Операція Геркулес" отримала переконливі докази того, що у 2021 році НАДЦУ свідомо повідомила про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

За словами Янгера, неправильне заповнення форми впливає на аналіз, що проводиться лабораторією, оскільки деякі речовини та методи заборонені лише на змаганнях.Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил.