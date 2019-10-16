Україна ризикує втратити 70% експорту руди, - нардеп

Ухвалення без змін скандального законопроекту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, призведе до втрати 70% експорту руди. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

"Я, як і раніше, сподіваюся, що вистачить мудрості не приймати його в тому вигляді, в якому він пропонується. Але якщо це станеться, то перше - ми втратимо 70% експорту руди, як країна. Ми втратимо валютну виручку досить істотну, ми втратимо надходження в бюджет. Розрахунково це приблизно 12% існуючих платежів", – пояснює Магомедов.

Як відомо, на пленарному тижні Верховна рада перейшла до розгляду законопроєктів за повною процедурою, а тому законопроект №1210 про підвищення ренти поки не розглянули.

Нагадаємо, проти прийняття Верховною радою законопроекту 1210 у Кривому Розі 10 жовтня під стінами міськвиконкому пройшла акція протесту працівників промислових підприємств.

Крім того, через ініціативи нової влади збільшити ренту на видобуток залізної руди на підприємствах ГМК розпочалась паніка, про що повідомляла група "Метінвест".

Влада пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.