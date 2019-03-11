Україна різко скоротила торгівлю з країнами СНД

Торговий оборот з країнами Європейського союзу збільшується

Объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-феврале 2019 года составил 2,794 млрд долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,933 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны СНГ сократился на 8% до 923 млн долларов, импорт - на 6% до 1,801 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 878 млн долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте - до 21%.

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В то же время экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 4% до 3,456 млрд долларов, импорт - на 5% до 3,749 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 293 млн долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 43%, в импорте - 43%.

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Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе 2019 года составил 16,701 млрд долларов, что на 7% больше, чем в январе 2018 года (15,671 млрд долларов). Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 8% до 7,955 млрд долларов, импорт - на 5% до 8,746 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 790 млн долларов.