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Україна різко скоротила споживання газу після його подорожчання

Автор: Олександр Білоус

Обсяги споживання природного газу в Україні у вересні 2021 року становили 1 216,3 млн кубометрів. Це на 21,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Як зазначили в Мінекономіки, подорожчання газу стало однією з причин скорочення промвиробництва у вересні 2021 року. Зокрема у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у вересні спостерігалось зменшення виробництва на 2,4% на тлі скорочення споживання природного газу через збільшення його вартості, що вплинуло на зменшення розподілення природного газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природний газ у вересні 2021 року склала 14480,5 Гривень або 543,1 доларів за 1 тис. кубометрів. Порівняно з серпнем ціна зросла на 26,6% у гривневому еквіваленті і на 26,9% у доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.

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