Україна різко відповіла Путіну на слова про "один народ"

Він заявив, що намір Росії підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України залишається незмінним.

"Путін знову говорив про те, що росіяни і українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого триваючою практикою "Тюрми народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність і дозволити Україні жити в світі як суверенній національній державі", - заявив Цимбалюк.

Україна закликає Російську Федерацію відмовитися від незаконної окупації Криму, мілітаризації Чорного і Азовського морів і припинити агресію.

Виступаючи на засіданні, дипломат вказав на те, що триваюча агресія Росії проти України має безліч аспектів, будь то перешкоди для свободи судноплавства або обмеження на перетин лінії зіткнення цивільними особами.