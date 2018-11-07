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Україна реформує морську охорону через військову агресію Росії, - Цигикал

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 13:22
Фото: Петро Цигикал (УНІАН)
Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

Цигикал бере участь у Форумі Чорноморського прикордонного співробітництва в Одесі

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Петро Цигикал заявив, що Україна реформує морську охорону через військову агресію Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як зазначається, сьогодні в Одесі триває Форум Чорноморського прикордонного співробітництва за участі керівників прикордонних та берегових охорон прибережних країн.

"Через військову агресію Росії, Україна та інші європейські держави кардинально переглянули підходи щодо захисту і оборони своїх кордонів, у т.ч. на морі. Зокрема, в рамках нарощення морської компоненти ми реформуємо свою морську охорону", - сказав Цигикал.

Повідомляється, що наразі ДПСУ вживається цілий комплекс заходів, який передбачає, в першу чергу перегляд підходів до охорони морських просторів України.

У свою чергу, начальник Регіонального управління морської охорони ДПСУ Олег Костур зазначив, що наразі в Одесі створено орган управління морської охорони, а також триває розгортання підрозділів по всьому узбережжю Чорного й Азовського морів та річки Дунай.

"Одним з таких заходів є створення окремої структури для захисту національних інтересів у сфері безпеки державного кордону та охорони суверенних прав України у її Виключній економічній (морській) зоні, а також для протидії системним загрозам зокрема з боку РФ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна нарощує військову силу в районі Азовського моря у відповідь на агресію РФ.

Разом з тим, командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко виключає ймовірність відкритої агресії Росії на море.

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