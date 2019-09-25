Україна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і Трампа

Україна дала дозвіл Державному департаменту Сполучених Штатів на публікацію розшифровки телефонної розмови американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це сам Трамп повідомив у Twitter.

Йдеться про розмову від 25 липня, в якій Трамп нібито чинив тиск на Зеленського: заявив про призупинення військової допомоги Україні і готовий був її розморозити в обмін на поновлення в Україні розслідування проти сина Джо Байдена (Байден на сьогодні є кандидатом у президенти США, - ред.).

Після того, як ця інформація була опублікована у газеті The Wall Street Journal, у Конгресі США зажадали надати стенограму розмови. Також спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента, а Трампа звинуватила в порушенні конституції.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від уряду України опублікувати стенограму телефонної розмови з їх президентом. Вони також не знають, у чому справа", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що зміст телефонної розмови президента США і президента України має конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати цю стенограму.

Раніше Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом Зеленським.