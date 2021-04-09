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Україна дозволила використовувати ліки на основі канабісу. Ляшко пояснив навіщо

Автор: Владислав Красінський

Україна переглянула питання права використання канабісу в медичних цілях. Оскільки лікарські засоби, що містять фармацевтичні каннабіноїди, в першу чергу, зменшують болі для важкохворих.

Про це РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що терапевтичне застосування лікарських засобів на основі каннабіноїдів є ефективним для тяжкохворих пацієнтів. Зокрема, онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів з депресією і тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріаз.

Ляшко додав, що в Україні тепер дозволено використовувати понад десять торгових назв лікарських засобів, що містять фармацевтичні каннабіноїди або похідні тетрагідроканабінолу. В тому числі дозволених до застосування в країнах, регуляторні органи яких керуються високими стандартами якості.

Нагадаємо, Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований канабідіол вилучили з-під держконтролю, як речовина, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.

Крім того, раніше в МВС повідомляли, що не мають наміру перешкоджати легалізації канабісу в країні. Джерело РБК-Україна у відомстві зазначив, що МВС не вважає себе тим суб'єктом, який повинен вирішувати це питання.

Додамо, що у Верховній раді вважають, що легалізація марихуани в Україні може відбутися у 2021 році. Для легалізації вирощування конопель необхідні зміни в закон.

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Новини України медпрепаратыВіктор ЛяшкоКабінет Міністрів України
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