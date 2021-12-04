Україна розробила широкий пакет заходів для стримування Росії, - посол у США

Вона пояснила, що перший рівень в цьому пакеті передбачає політичне стримування, зазначивши:"ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також всіх наших друзів і союзників".

Другий компонент, за словами Маркарової, передбачає економічне стримування. У цьому контексті вона підкреслила нагальну необхідність обговорення конкретних економічних обмежень Росії, які істотно підвищать ціну для Путіна в разі, якщо він вирішить знову атакувати Україну.

Нарешті, третій компонент передбачає стримування Росії у вимірах безпеки і оборони. Це означає можливість додаткової підтримки для розширення оборонних можливостей України.

"Ми хочемо дуже чітко підкреслити, що Україна ніколи нікого не атакувала, ми не планували жодних наступів, ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо тільки до дипломатичних рішень", - розповіла дипломат.

При цьому вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".

Маркарова подякувала американській стороні за активну підтримку України. Посол підкреслила, що Росія не тільки зосередила військові сили біля кордонів України, а й посилила кампанію дезінформації, а також продовжує докладати зусиль, щоб підірвати Україну зсередини.