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США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі, - ОП

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Київ, Середа 01 грудня 2021 11:25
США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту на Донбасі, - ОП Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Марія Кучерявець

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що США ухвалили рішення бути активним учасником урегулювання конфлікту на Донбасі. Мова йде про всі рівні, починаючи від президентського.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я можу точно сказати, що на сьогодні Америка для себе ухвалила рішення бути активним учасником мирного процесу, причому на всіх рівнях, починаючи з президентського. І вони глибоко в матеріалі, це буде відбуватися паралельно з існуючим нормандським форматом", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що США з великою повагою ставляться до того, що було зроблено і Меркель, і Макроном.

"Це дасть додатковий імпульс, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо свідками активізації цього процесу", - додав Єрмак.

Нагадаємо, голова Офісу президента інтерв'ю РБК-Україна також заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку. Він сподівається, що цього не станеться.

Додамо, Єрмак також наголосив, що Україна ніколи не заявляла про вихід з Мінських домовленостей. Попри те, що до цих угод виникає низка запитань

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