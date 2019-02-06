Україна розірвала угоду про обмін з РФ правовою інформацією

Кабмін припинив дію угоди про обмін правовою інформацією

Кабинет министров Украины разорвал соглашение об обмене с Российской Федерацией правовой информацией. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым решением прекращается действие соглашения с правительством России об обмене правовой информацией и протокола к этому соглашению. Также Министерство иностранных дел обязали сообщить правительству России о разрыве этого соглашения.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что с учетом вооруженной агрессии РФ против Украины целесообразно снизить количество международных договорно правовых обязательств Киева в отношениях с Москвой.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, на прошлой неделе Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ. В частности, правительство прекратило действие соглашения о поставках товаров.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев на сегодняшний день продолжает искать способ для разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что Украина может разорвать еще около 50 соглашений с РФ.