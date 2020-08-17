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Україна розірвала ще одну угоду з Росією

Понеділок 17 серпня 2020 11:56
Україна розірвала ще одну угоду з Росією
Фото: будівля Кабміну (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Джапарова вважає, що таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду

Сьогодні, 17 серпня, Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про взаємне заснування торгових представництв. Ця угода діяла між країнами з жовтня 1992 року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала в Facebook.

На її думку, ця угода втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України у зв'язку з російською агресією та окупацією Криму.

"Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", - написала Джапарова.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна досі не розірвала дипвідносини з Росією.

Крім того, раніше Кабмін розірвав угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією.

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