ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина разорвала еще одну сделку с Россией

Понедельник 17 августа 2020 11:56
Украина разорвала еще одну сделку с Россией
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Джапарова считает, что такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства

Сегодня, 17 августа, Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о взаимном учреждении торговых представительств. Это соглашение действовало между странами с октября 1992 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Facebook.

По ее мнению, эта сделка потеряла практическое значение и не соответствует национальным интересам Украины в связи с российской агрессией и оккупацией Крыма.

"Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства", - написала Джапарова.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не разорвала дипотношения с Россией.

Кроме того, ранее Кабмин разорвал договор об обмене с Российской Федерацией правовой информации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Украинасделка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь