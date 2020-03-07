Україна не розглядає можливість постачання води в окупований Крим, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає можливість відновлення дніпровської води в окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Він зазначив, що у питанні відновлення водопостачання в окупований Крим є єдина чітка відповідь.

"Коли ми говоримо про перемовини з Росією, потрібно бути надзвичайно обережним, щоб не давати іншій стороні приводу для будь-яких негативних кроків, але в тому питанні, яке ви поставили, я можу бути недипломатичним, а максимально чітким і відвертим: Україна не розглядає можливість відновлення дніпровської води в окупований Крим", - сказав Кулеба.

Також за словами міністра, наступного тижня в Мінську на засіданні ТКГ буде знову обговорюватись питання звільнення полонених.

"Запевняю вас, що ми не живемо цією проблемою від засідання до засідання. Вчора перший брифінг, який я отримав в МЗС, як міністр був присвячений саме звільненню полонених. Це завдання №1. Інтереси громадянина понад усе і ми будемо їх захищати", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 5 березня в ефірі програми "Право на владу" новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим потрібно подавати, тому що Крим - це Україна і там живуть українці. Пізніше він уточнив, що поставки неможливі до завершення окупації півострова.

Раніше Кулеба заявив, що подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації.