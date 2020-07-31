Україна розповіла в ОБСЄ, скільки разів бойовики порушили попереднє перемир’я

Під час попереднього перемир’я на Донбасі з 21 липня 2019 до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації здійснили 4226 порушень режиму припинення вогню. За цей час бойовики 1310 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

Український дипломат повідомив, що протягом цього періоду російські окупаційні сили 1310 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, вони 60 разів обстріляли населені пункти, унаслідок чого загинули троє цивільних осіб, ще шестеро отримали поранення.

Цимбалюк констатував, що домовленість про нове перемир'я станом на 30 липня значною мірою дотримується. Водночас він указав на те, що російські збройні формування вчинили вже п'ять порушень режиму припинення вогню, які, "на щастя, не призвели до втрат серед українських військових". Натомість бійці ЗСУ демонстрували стриманість і не відкривали вогонь у відповідь.

"Ми закликаємо російську делегацію надати роз'яснення щодо цих випадків та інформацію про вжиті дисциплінарні заходи у зв’язку з цим, використовуючи координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ, на Донеччині з початку 2020 року жертвами бойових дій стали 60 мирних жителів: 8 загинули, 52 - отримали поранення.

З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим повного припинення вогню, в той же час в ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші" тільки за перший день перемир'я.