Україна розширила "червоний список" до понад 120 країн

Міністерство охорони здоров'я України розширило список країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У цьому переліку вже понад 120 держав.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, станом на 1 серпня "червоний список" України розширено до порядку 120 країн. У ньому залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Росія, Португалія і Франція, Албанія, Болгарія і Румунія.

Також в списку опинилися Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія та інші держави.

Відзначимо, по прибуттю з держав "червоної зони" необхідно проходити обсервацію або здавати тести на COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в середині липня Україна скоротила "червоний список" країн, виключивши з нього Албанію, Румунію, Болгарію, Сербію, Чехію і Єгипет.

Скорочення списку сталося після того, як уряд підняв критерій захворюваності на коронавірус до 55 випадків на 100 тисяч населення.