RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна може розраховувати на два транші МВФ, - Шевченко

Автор: Андрій Василюк

Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ). Підставою для таких очікувань є більш тривалий процес переговорів.

Про це сказав голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що Верховна Рада після повернення до звичайного режиму роботи має ухвалити всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", - зазначив голова НБУ.

Шевченко наголосив, що НБУ не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, на днях міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна в переговорах про черговий транш МВФ максимально близька до реалізації основного сценарію співробітництва. Сторонам вдалося досягти порозуміння з деяких питань.

За його словами, на сьогодні українська сторона оптимістично налаштована, оскільки остання розмова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з МВФ свідчить про порозуміння з деяких питань, які раніше було складно реалізувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МВФ
Читайте також
Скільки буде коштувати нафта: МВФ покращив прогноз на найближчі два роки
Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз МВФ
МВФ виділить допомогу 28 бідним країнам для боротьби з COVID
Прогноз погоди