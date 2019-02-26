Україна розраховує на сприяння ЕС у реформах та спільну боротьбу з Росією

Климпуш-Цинцадзе заявила, що бездіяльність європейських політиків робить Росію сміливішою

Украина рассчитывает, что Европейский союз, несмотря на все препятствия, продолжит отводить Украине центральное место в повестке дня, содействовать реформам и будет вместе бороться против агрессии России. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас самыми большими вызовами для Украины являются проведение свободных, честных и прозрачных президентских и парламентских выборов, одновременное внедрения евроинтеграционных реформ и борьба с российской агрессией.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что молчание и бездействие отдельных европейских политиков делают Россию более смелой, более провокационной и эффективной.

"Будущее Европы не может основываться на нерешительности и неоднозначности. В такой игре нет места сильной, объединенной Европе, а также демократической, независимой Украине... Нет безопасной Европы без безопасной Украины. Это неопровержимая правда", - заявила вице-премьер.

В то же время она поблагодарила европейский союз за внедрение "азовских санкций" против России и добавила, что Украине и ЕС следует объединить усилия в борьбе с гибридной российской войной и дезинформацией.

"С приближением президентских и парламентских выборов кибератаки лишь усилятся. Нет сомнений, что и ЕС столкнется с гибридной угрозой со стороны РФ. Поэтому нам необходимо объединить усилия в борьбе против дезинформации в Европе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году - на 272,5 млн.