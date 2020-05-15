Україна розраховує отримати перший транш МВФ протягом тижня або двох

Україна розраховує отримати перший транш кредиту від нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) протягом тижня або двох, хоча загальний розмір програми все ще допрацьовується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що офіційний представник президента Юлія Ковалів підтвердила цю інформацію.

У середу парламент ухвалив законопроект про банківську діяльність, який усуває останню перешкоду для нової угоди МВФ за підтримки економіки України.

Ковалів зазначила, що прийняття законопроекту та інші кроки є явним свідченням того, що в Україні є великі зобов'язання з проведення реформ".

Раніше у Мін'юсті повідомляли, що очікують, що перший транш МВФ Україна отримає в обсязі 1,75 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається отримати перший транш вже до кінця травня. За його словами, угода з МВФ дозволить уникнути дефолту. Як заявив глава НБУ Яків Смолій, об'єм 18-місячної програми Stand-by становитиме 5 млрд доларів.