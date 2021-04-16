Україна розраховує на підтримку Італії на фоні стягнення російський військ до кордонів, - Зеленський

Він вважає, що Москва своїми діями загрожує демократії на всьому європейському континенті, зокрема, намагається позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю.

"У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України", - зазначив Зеленський.

Президент запросив представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб "на власні очі побачити наслідки війни, що триває".

"Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу", - додав Зеленський.