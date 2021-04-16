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Україна розраховує на підтримку Італії на фоні стягнення російський військ до кордонів, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Україна розраховує, що Італія висловить свою підтримку на фоні стягнення військ Російської Федерації до наших кордонів. Потужну підтримку Україні, зокрема, висловили країни Євросоюзу, Британія, США та Канада.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опубліковано на сайті президента.

Він вважає, що Москва своїми діями загрожує демократії на всьому європейському континенті, зокрема, намагається позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю.

"У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України", - зазначив Зеленський.

Президент запросив представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб "на власні очі побачити наслідки війни, що триває".

"Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу", - додав Зеленський.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає військову допомогу від низки міжнародних партнерів, якщо на її території відновляться бойові дії.

Нагадаємо, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Франції. Він проводить переговори з Макроном і Меркель через загострення поблизу українських кордонів.

Як відомо, поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

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