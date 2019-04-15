Україна розраховує на ефективне виконання Газової директиви

Українська сторона привітала остаточне схвалення поправок до Газової директиви, що має велике значення в контексті тристоронніх консультацій Україна - ЄС - Росія щодо транзиту газу. Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці Місії України в ЄС.

Наголошується, що поправки до Газової директиви спрямовані на усунення правових прогалин в правовій системі ЄС та покращення конкуренції на газовому ринку. З набранням чинності внутрішні правила газового ринку ЄС, такі як відокремлення власності, доступ третіх сторін, недискримінаційні тарифи та вимоги до забезпечення прозорості, будуть застосовуватися до трубопроводів до та з третіх країн, включаючи Північний потік 2.

Країни-члени ЄС матимуть 9 місяців з моменту набуття нею чинності для транспонування нових правил у національні законодавства.

"Ми розраховуємо на добросовісне, послідовне та ефективне виконання Директиви, що є надзвичайно важливим для забезпечення рівного ставлення до української газотранспортної системи та проекту Північний потік 2 в рамках законодавства ЄС. Сьогоднішній крок доводить, що держави - члени ЄС розділяють відповідальність і демонструють солідарність з питань, що мають ключове значення для європейського газового ринку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2". Відповідно до змін у Газову директиву для того щоб "Північний потік-2" дозволили ввести в експлуатацію, йому доведеться відповідати більш жорстким вимогам.

Водночас, офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявив, що поправки, які внесла Рада Європейського союзу в Газову директиву, не змінюють правові рамки спорудження газопроводу "Північний потік-2", а реалізація проекту триває за графіком.