Україна проживе червень і липень в карантинних обмеженнях, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі і сьогодні почали сприймати це як частину життя. Україна поки дотримується тактики адаптивного карантину.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому времени".

Шмигаль сказав, що ті області і регіони, де можна працювати в звичайному режимі, хай і далі працюють і підтримують економіку.

"А де почався пік, там ми змушені посилювати карантинні правила", - сказав він.

Зазначимо, наразі найбільш зараженими регіонами є Львівська, Чернівецька, Рівненська, Закарпатська області та Київ.

Також Шмигаль нагадав, що Кабмін планує збільшити штрафи за відсутність масок у громадських місцях, у громадському транспорті, штрафи для власників таких закладів і транспорту.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 1109 людей.

Зазначимо, МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах.