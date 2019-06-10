У Молдові поліція оточила будівлю уряду

Фото: будівлю уряду Молдови оточила поліція (gagauzinfo.md)

Будівлю оточили сотні правоохоронців

У Молдові у понеділок, 10 червня 2019 року, будівлю уряду оточили співробітники поліції. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що будівлю парламенту оточили сотні поліцейських.

Фото: будівлю уряду оточили поліцейські

Оточення пов'язане з тим, що глава уряду країни Майя Санду оголосила у неділю, що новий Кабінет міністрів сьогодні зустрінеться в установі. Так, за словами прем'єра, після першого засідання уряду, яке пройде в будівлі парламенту, члени нового Кабміну підуть до будівлі уряду, яка розташована на площі Великих Національних зборів.

Нагадаємо, у зв'язку з політичною кризою у Молдові Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в країну через свою територію по відношенню до радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна раніше, Держдепартамент США закликав усі партії Молдови проявити стриманість і врегулювати політичну кризу шляхом переговорів.

Відзначимо, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про необхідність розпуску парламенту країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав цей указ, пояснивши це можливістю компромісу. Молдавський парламент, всупереч рішенню суду про його розпуск, проголосував за обрання главою уряду лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після цього тимчасово виконуючий обов'язки президента Молдови Павло Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск парламенту країни.