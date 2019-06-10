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Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою

Новини » Суспільство    10.06.2019 - 10:16
Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в країну по відношенню до росіян

У зв'язку з політичною кризою в Молдові Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в країну через свою територію по відношенню радикально налаштованих громадян Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Повідомляється, що СБУ оперативно відстежує політичну ситуацію в Молдові. Зокрема, в рамках партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією з молдавськими колегами для збереження спокою і стабільності в регіоні.

З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову через територію України по відношенню радикально налаштованих громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що наша країна готова сприяти у вирішенні існуючих проблем в Молдові для забезпечення демократії в країні.

Як відомо, 7 червня Конституційний суд Молдови затвердив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу. При цьому парламент Молдови проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після чого, тимчасово виконуючий обов'язки президента Молдови Павло Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск молдавського парламенту.

 

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